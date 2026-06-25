Школьники России будут учиться по единому учебнику географии

С 1 сентября 2028 года в школах будут учиться по единому учебнику географии. Об этом сообщил министр образования России Константин Кравцов на Форуме учителей географии и студентов профильных вузов в Москве в Национальном центре «Россия».
В ходе форума Кравцов поделился новостью, что сейчас идет разработка единого учебника по географии, этим занимаются минпросвещения РФ вместе с Российским географическим обществом.
«Мы больше внимания уделим России, межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием, другими предметами, - отметил министр. - Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы».
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