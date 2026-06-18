Двое школьников из Башкирии вышли в финал проекта «Ледокол знаний»

Мадина Мусина из Уфы и Ильшат Зайнетдинов из села Кушнаренково успешно прошли полуфинальный отбор седьмой арктической экспедиции «Ледокол знаний» от госкорпорации «Росатом». Об этом сообщили в региональном минпросвещения.

Всего в онлайн-этапах конкурса в этом году приняли участие более 73 тысяч школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 16 лет из всех 89 регионов России. Конкурс составил более 3 тысяч человек на место.

Полуфиналы прошли одновременно в восьми федеральных округах. Среди 96 полуфиналистов — школьники и студенты из 66 населённых пунктов страны. Система отбора обеспечила равные возможности для всех участников: критерии оценки были едины для каждого кандидата.

Полуфиналисты выступали перед жюри с презентациями о передовых научных и технологических достижениях России в сфере атомных технологий, а затем прошли интеллектуальный турнир. По итогам определились 48 финалистов, которые в конце июня встретятся в Москве.

Мадина Мусина прошла по треку «Создатель» (для будущих инженеров), а Ильшат Зайнетдинов — по треку «Мастер» (для будущих представителей рабочих профессий).

В финале 48 участников разделят на 16 команд по три человека. Им предстоят завершающие испытания в формате дебатов. Победители в августе отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». В честь Года единства народов России в экспедиции впервые примут участие представители всех восьми федеральных округов страны.

Также в эту экспедицию отправится Артём Инчин, завуч школы № 11 из Стерлитамака, победитель просветительского конкурса «Атомный урок» в 2025 году.