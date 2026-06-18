Пятница, 19 Июня 2026
|
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:33 (UTC+5), 18 Июня 2026

Двое школьников из Башкирии вышли в финал проекта «Ледокол знаний»

Им остался один шаг для отбора в арктическую экспедицию.

Фото: пресс-служба | минпросвещения Башкирии
Альфия Аглиуллина

Мадина Мусина из Уфы и Ильшат Зайнетдинов из села Кушнаренково успешно прошли полуфинальный отбор седьмой арктической экспедиции «Ледокол знаний» от госкорпорации «Росатом». Об этом сообщили в региональном минпросвещения.

Всего в онлайн-этапах конкурса в этом году приняли участие более 73 тысяч школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 16 лет из всех 89 регионов России. Конкурс составил более 3 тысяч человек на место.

Полуфиналы прошли одновременно в восьми федеральных округах. Среди 96 полуфиналистов — школьники и студенты из 66 населённых пунктов страны. Система отбора обеспечила равные возможности для всех участников: критерии оценки были едины для каждого кандидата.

Полуфиналисты выступали перед жюри с презентациями о передовых научных и технологических достижениях России в сфере атомных технологий, а затем прошли интеллектуальный турнир. По итогам определились 48 финалистов, которые в конце июня встретятся в Москве.

Мадина Мусина прошла по треку «Создатель» (для будущих инженеров), а Ильшат Зайнетдинов — по треку «Мастер» (для будущих представителей рабочих профессий).

В финале 48 участников разделят на 16 команд по три человека. Им предстоят завершающие испытания в формате дебатов. Победители в августе отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». В честь Года единства народов России в экспедиции впервые примут участие представители всех восьми федеральных округов страны.

Также в эту экспедицию отправится Артём Инчин, завуч школы № 11 из Стерлитамака, победитель просветительского конкурса «Атомный урок» в 2025 году.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru