Башкирия вновь стала лидером Всероссийского экологического диктанта

Более 275 тысяч жителей республики приняли участие в крупнейшем просветительском проекте страны — Всероссийском экологическом диктанте. Это максимальный результат среди всех регионов. Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов отметил, что наши земляки не только знают экологические нормы, но и действительно заботятся о природе и будущем своих детей.

«Мы гордимся тем, что наши люди так активно включаются в экологическую повестку. Спасибо каждому, кто нашел время проверить свои знания и внес вклад в общую победу. Уверен, что и в дальнейшем мы будем поддерживать эту высокую планку», — подчеркнул руководитель профильного ведомства.

В этом году диктант прошел под эгидой национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке движения «Экосистема». 25 вопросов экодиктанта касались тем управления отходами, переработки вторсырья, восстановления лесов, охраны природных территорий, развития экотуризма, защиты водных ресурсов и сохранения редких видов. Жители республики активно проверили свои знания в онлайн- и офлайн-формате. Было организовано 325 площадок, где участники в очном формате прошли тестирование по экологической грамотности. Диктант написали бизнесмены, политики, студенты, школьники и другие неравнодушные жители республики.

«Педагоги и обучающиеся образовательных организаций республики ежегодно входят в число самых активных участников экодиктанта. И это не случайно: именно в этом возрасте у молодежи формируется осознанное отношение к окружающему миру, в том числе к природной среде, и чувство личной ответственности за ее состояние», — сказал министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия становилась лидером по количеству участников Всероссийского экологического диктанта в 2023 году. Тогда регион занял второе место.