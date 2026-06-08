В Башкирии завершили капремонт в Стерлитамакском политехническом колледже

В Стерлитамакском политехническом колледже наконец-то дождались обновления двух старых корпусов. Их не ремонтировали капитально с 1977 и 1982 годов.
Все сделали в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Деньги выделили серьёзные — больше 116 миллионов рублей.
Как рассказал в своих соцсетях министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, в зданиях заменили крышу и фасад — теперь он утеплён и выглядит современно за счёт металлических панелей. Внутри полностью поменяли электрику, отопление, воду и канализацию. Поставили новые пластиковые окна, привели в порядок туалеты. Выполнена внутренняя отделка: подвесные потолки, стены из керамогранита, штукатурка и покраска.
Обновления коснулись и маломобильных студентов — для них установили пандусы. Такие перемены точно оценят и студенты, и преподаватели — ведь учиться и работать станет намного комфортнее.
Ранее сообщалось, что Башкирия является одним из лидеров по количеству кластеров СПО.
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