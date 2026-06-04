В Башкирии начались демонстрационные экзамены у студентов колледжей

С 1 июня в Дюртюлинском многопрофильном колледже началась сдача демонстрационных экзаменов в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Студенты показывают практические навыки по специальностям «Монтаж промышленного оборудования», «Повар, кондитер», «Сварщик», «Электромонтёр» и «Мастер сельхозпроизводства».

Главное отличие от традиционных экзаменов — выпускники не рассказывают теорию, а выполняют реальные задания в условиях, приближенных к работе. Оценивают их не преподаватели, а независимые эксперты от предприятий. Успешно сдавшие экзамен получают Паспорт компетенций (Skills-паспорт), который признаётся работодателями по всей стране.

В отличие от классического формата, демонстрационный экзамен требует применения знаний на практике. Оценивается конечный результат: сваренный шов, собранная электросхема, приготовленное блюдо, чтение чертежей или дефектовка деталей. Успех зависит от соблюдения техники безопасности, временных рамок и регламентов. Главный критерий — качество готового продукта, а не его словесное описание.

Для студентов это шанс получить объективную оценку своих сил. Хорошая оценка от эксперта с предприятия часто становится прямым путём к стажировке или трудоустройству. Для колледжа — это подтверждение высокого уровня подготовки кадров.

Ранее сообщалось, что Башкирия является одним из лидеров по количеству кластеров СПО.