Капремонт школ в Калининском районе Уфы выполнен на 60%

В Калининском районе Уфы продолжается масштабное обновление образовательных учреждений. Ход капитального ремонта в школах района проинспектировали руководитель управления образования города Азат Батыршин и глава администрации района Газизьян Ахмедьянов совместно с представителями профильных ведомств.

В центре внимания — гимназия № 111, школы № 70 и № 55. На всех этих объектах идет комплексное обновление. Работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. На данный момент их строительная готовность — более 60%.

Работы включают ремонт фасадов и скатных кровель, замену инженерных сетей, общестроительные работы, а также модернизацию пожарной сигнализации и монтаж слаботочных систем.

Ранее сообщалось, что капремонт школ в Башкирии завершат до 1 августа.