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12:59 (UTC+5), 26 Мая 2026

Вице-премьер РФ отметил уфимскую школу как одну из лучших в стране

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Инсаф Хужабирганов

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал школу в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон одной из самых современных в стране. По словам вице-премьера, учебное заведение на 2,2 тысячи учеников возведено с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. 

«С момента запуска программы завершены 19 объектов. Среди завершённых объектов, например, школа на 825 мест в посёлке Доброград Владимирской области, школа на 550 мест в селе Немчиновка Московской области, а также школа на 2,2 тыс. мест в микрорайоне Кузнецовский затон в Уфе», — сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, торжественное открытие новой школы на 2200 мест в микрорайоне Кузнецовский затон состоялось в феврале этого года. Это учебное заведение стало самым большим не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе.

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