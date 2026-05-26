Вице-премьер РФ отметил уфимскую школу как одну из лучших в стране

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал школу в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон одной из самых современных в стране. По словам вице-премьера, учебное заведение на 2,2 тысячи учеников возведено с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

«С момента запуска программы завершены 19 объектов. Среди завершённых объектов, например, школа на 825 мест в посёлке Доброград Владимирской области, школа на 550 мест в селе Немчиновка Московской области, а также школа на 2,2 тыс. мест в микрорайоне Кузнецовский затон в Уфе», — сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, торжественное открытие новой школы на 2200 мест в микрорайоне Кузнецовский затон состоялось в феврале этого года. Это учебное заведение стало самым большим не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе.