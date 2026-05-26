Сборная Башкирии отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»

С 25 мая по 2 июня на площадке технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде пройдут финальные соревнования Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Цель проекта — поддержка талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета страны.
По информации пресс-службы регионального минпросвещения, в финале сборную Башкирии представят шесть студентов. Это Алина Агадуллина (Туймазинский государственный юридический колледж); Кирилл Кочин (Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники);
Дарья Башлыкова (Уфимский колледж статистики, информатики и ВТ); Ильнур Файзельгаянов (УКСИВТ); Никита Антипин (Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности); Даниил Мустафин (Туймазинский государственный юридический колледж).
Церемония открытия финала состоится 27 мая, соревнования пройдут 28–29 мая, а награждение победителей — 2 июня. В программе также предусмотрены деловая программа с участием федеральных экспертов и экскурсии по Нижнему Новгороду.
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