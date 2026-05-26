Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
06:49 (UTC+5), 26 Мая 2026

Сборная Башкирии отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»

Команду республики представят шесть студентов.

Фото: пресс-служба | минпросвещения РБ
Альфия Аглиуллина

С 25 мая по 2 июня на площадке технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде пройдут финальные соревнования Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Цель проекта — поддержка талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета страны.

По информации пресс-службы регионального минпросвещения, в финале сборную Башкирии представят шесть студентов. Это Алина Агадуллина (Туймазинский государственный юридический колледж); Кирилл Кочин (Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники);
Дарья Башлыкова (Уфимский колледж статистики, информатики и ВТ); Ильнур Файзельгаянов (УКСИВТ); Никита Антипин (Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности); Даниил Мустафин (Туймазинский государственный юридический колледж).

Церемония открытия финала состоится 27 мая, соревнования пройдут 28–29 мая, а награждение победителей — 2 июня. В программе также предусмотрены деловая программа с участием федеральных экспертов и экскурсии по Нижнему Новгороду.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru