Центр кадровой стажировки поможет вернуть молодёжь в Башкирию

Достаточно большое количество молодёжи Башкирии учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. В прохождении студентами производственной практики помогает Центр кадровой стажировки для молодёжи Республики Башкортостан, открытый по поручению Радия Хабирова в апреле этого года в Полпредстве республики при президенте РФ.

О работе центра рассказал полномочный представитель РБ при президенте РФ Ринат Файзуллин. По его словам, в вузы России ежегодно поступают более 3,5 тысячи абитуриентов из Башкирии. По подсчётам полпредства, в регионах страны обучается более 15 тысяч студентов из республики.

Чаще всего студенты выбирают учёбу в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Челябинска.

Центр кадровой стажировки помогает выпускникам найти работу и трудоустроиться, привлекает квалифицированные кадры в республику через прохождение стажировок и практик. Данная работа организована центром совместно с министерством молодёжной политики Башкирии.

«Студентам первых и вторых курсов, у которых нет обязательной производственной практики, а есть только учебная на базе вуза, мы предлагаем пройти ознакомительную стажировку во время зимних и летних каникул в министерствах и на предприятиях республики, чтобы познакомиться с организацией изнутри. Этот формат стажировки практически не регламентирован и всё на усмотрение организации. Таким образом, мы предоставляем возможность увидеть специфику работ организаций, и к старшим курсам понимать вектор профессионального развития и требований той или иной организации. Для студентов третьего и четвёртого курса будет организована производственная практика. В данном случае направляется запрос от вуза в предприятие и подписывается трехстороннее соглашение о прохождении практики», — пояснил Ринат Файзуллин.

На данный момент в центр заявки подали 106 студентов. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что это хороший показатель.

«Задача не только отправить студента на практику. Но и глубоко заниматься им. Когда человек попадает на практику на предприятие и показывает результат и, если ему дают понять, что он нужен, растёт вероятность, что он вернётся. Мы все прекрасно понимаем, что не все из них остаются (в других городах), большая часть возвращается. Это наш стратегический резерв», — отметил Радий Хабиров.

Ринат Файзуллин добавил, что на сегодняшний день центр направил письма с запросами в сто предприятий Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщил об открытии Центра кадровой стажировки Республики Башкортостан.