Юные экологи из Башкирии стали победителями всероссийского конкурса

Школьники из Башкортостана успешно выступили на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского, который прошёл в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Финал собрал авторов 277 учебно-исследовательских работ из 79 регионов России.

Республику представляли учащиеся из Мишкинского района и Уфы. По итогам конкурса юные экологи Башкортостана завоевали несколько наград.

Победителем в номинации «Юные исследователи» стал Артем Ямалов, ученик 6 класса уфимской гимназии № 39.

Призерами в номинации «Прикладная клеточная биология» признаны Айгуль Ишбирдина и Екатерина Русских — воспитанницы Республиканского детского эколого-биологического центра, ученицы Центра образования № 35 Уфы.

Призером в номинации «Ботаника и экология растений» стала Дарья Поспелова, обучающаяся Центра науки, инноваций и творчества «Росток» (Уфа).

Диплом финалиста в номинации «Экологический мониторинг» получила Ульяна Никонова — также из уфимского центра «Росток».

Сведения о победителях и призерах будут внесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Конкурс включен в перечень олимпиад и творческих мероприятий минпросвещения России на 2025/26 учебный год.

Также читайте «За одной партой: как в Башкирии учителя и ученики работают на успех»