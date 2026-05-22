Юные экологи из Башкирии стали победителями всероссийского конкурса

Школьники из Башкортостана успешно выступили на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского, который прошёл в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Финал собрал авторов 277 учебно-исследовательских работ из 79 регионов России.
Республику представляли учащиеся из Мишкинского района и Уфы. По итогам конкурса юные экологи Башкортостана завоевали несколько наград.
Победителем в номинации «Юные исследователи» стал Артем Ямалов, ученик 6 класса уфимской гимназии № 39.
Призерами в номинации «Прикладная клеточная биология» признаны Айгуль Ишбирдина и Екатерина Русских — воспитанницы Республиканского детского эколого-биологического центра, ученицы Центра образования № 35 Уфы.
Призером в номинации «Ботаника и экология растений» стала Дарья Поспелова, обучающаяся Центра науки, инноваций и творчества «Росток» (Уфа).
Диплом финалиста в номинации «Экологический мониторинг» получила Ульяна Никонова — также из уфимского центра «Росток».
Сведения о победителях и призерах будут внесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Конкурс включен в перечень олимпиад и творческих мероприятий минпросвещения России на 2025/26 учебный год.
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