Пока большинство подростков спорят о трендах в соцсетях и готовятся к летним каникулам, 9-классник из Стерлитамака Руслан Аминов пакует чемоданы в Китай. Нет, это не каникулы. Руслан вошел в топ-5 лучших юных экономистов страны и в июле представит Россию на Международной экономической олимпиаде. Как обычному парню из Башкирии удалось обойти сильнейших конкурентов со всей страны и что стоит за этим успехом, узнал «Башинформ».



Руслан учится в Башкирском лицее-интернате № 3. Сказать, что его успех — это случайность, нельзя. За этим стоит статус призера Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), который и дал ему пропуск на секретный и самый сложный отбор в МГУ им. Ломоносова. Там, в Москве, Руслану пришлось столкнуться с 70 такими же «монстрами» со всей России. Отбор был жестким: сначала одиночный зачет по экономике, финансам и стратегии, затем — финал для лучших.

Наш герой попал в число 24 счастливчиков, которых объединили в команды, дали реальный кейс Гарвардской школы бизнеса и поручили защищать его на английском языке. Руслан не просто справился, он вошел в пятерку лидеров.

Чтобы побеждать на таком уровне, нужно обладать уникальным набором качеств, считает наставник победителя олимпиады — учитель математики и экономики БЛИ № 3 Руслан Габдрахманов.

— Во-первых, это железные нервы. Решать гарвардские задачи в условиях жесткого тайминга под прицелом жюри — стресс, который выдержит не каждый взрослый топ-менеджер. Во-вторых, бизнес-мышление. Нужно уметь видеть тренды, считать риски и предлагать решения, которые работают в реальном мире, а не только на бумаге. В-третьих, харизма и язык. Защитить проект на английском так, чтобы эксперты МГУ сказали «вау» — это требует не только отличного знания языка, но и ораторского мастерства. Руслан — один из тех ребят, кто не боится сложных задач и готов пахать на результат даже в условиях жесткой конкуренции, — рассказывает Руслан Ренатович. — Мы готовились системно: не просто учили теорию, а тщательно прорабатывали различные варианты заданий и навыки публичной защиты.

К подготовке парня подключились и «тяжеловесы» образования: помимо родного лицея, Руслана вели уфимский Центр развития талантов «Аврора» и Информационно-методический центр Стерлитамака.

Что же дальше? А дальше с 12 по 20 июля Руслан Аминов будет защищать честь страны в Китае. Запомните это имя — мы о нем еще услышим!

Ранее «Башинформ» писал о том, как Башкирия вошла в топ интеллектуальных лидеров.