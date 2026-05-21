Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
Эксклюзив
08:13 (UTC+5), 21 Мая 2026

Кто он — вундеркинд из Стерлитамака, пробившийся в сборную России

 Будущая элита российской экономики растет в Башкирии.

Фото: Ильдар Казнабаев | БЛИ № 3
Альфия Аглиуллина

Пока большинство подростков спорят о трендах в соцсетях и готовятся к летним каникулам, 9-классник из Стерлитамака Руслан Аминов пакует чемоданы в Китай. Нет, это не каникулы. Руслан вошел в топ-5 лучших юных экономистов страны и в июле представит Россию на Международной экономической олимпиаде. Как обычному парню из Башкирии удалось обойти сильнейших конкурентов со всей страны и что стоит за этим успехом, узнал «Башинформ».

Руслан учится в Башкирском лицее-интернате № 3. Сказать, что его успех — это случайность, нельзя. За этим стоит статус призера Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), который и дал ему пропуск на секретный и самый сложный отбор в МГУ им. Ломоносова. Там, в Москве, Руслану пришлось столкнуться с 70 такими же «монстрами» со всей России. Отбор был жестким: сначала одиночный зачет по экономике, финансам и стратегии, затем — финал для лучших.

Наш герой попал в число 24 счастливчиков, которых объединили в команды, дали реальный кейс Гарвардской школы бизнеса и поручили защищать его на английском языке. Руслан не просто справился, он вошел в пятерку лидеров.

Чтобы побеждать на таком уровне, нужно обладать уникальным набором качеств, считает наставник победителя олимпиады — учитель математики и экономики БЛИ № 3 Руслан Габдрахманов.

— Во-первых, это железные нервы. Решать гарвардские задачи в условиях жесткого тайминга под прицелом жюри — стресс, который выдержит не каждый взрослый топ-менеджер. Во-вторых, бизнес-мышление. Нужно уметь видеть тренды, считать риски и предлагать решения, которые работают в реальном мире, а не только на бумаге. В-третьих, харизма и язык. Защитить проект на английском так, чтобы эксперты МГУ сказали «вау» — это требует не только отличного знания языка, но и ораторского мастерства. Руслан — один из тех ребят, кто не боится сложных задач и готов пахать на результат даже в условиях жесткой конкуренции, — рассказывает Руслан Ренатович. — Мы готовились системно: не просто учили теорию, а тщательно прорабатывали различные варианты заданий и навыки публичной защиты.

К подготовке парня подключились и «тяжеловесы» образования: помимо родного лицея, Руслана вели уфимский Центр развития талантов «Аврора» и Информационно-методический центр Стерлитамака.

Что же дальше? А дальше с 12 по 20 июля Руслан Аминов будет защищать честь страны в Китае. Запомните это имя — мы о нем еще услышим!

Ранее «Башинформ» писал о том, как Башкирия вошла в топ интеллектуальных лидеров.

Ильдар Казнабаев БЛИ №3
Ильдар Казнабаев БЛИ №3
Фото: Ильдар Казнабаев | БЛИ №3
1 из 2
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru