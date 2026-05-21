Наш герой попал в число 24 счастливчиков, которых объединили в команды, дали реальный кейс Гарвардской школы бизнеса и поручили защищать его на английском языке. Руслан не просто справился, он вошел в пятерку лидеров.
Чтобы побеждать на таком уровне, нужно обладать уникальным набором качеств, считает наставник победителя олимпиады — учитель математики и экономики БЛИ № 3 Руслан Габдрахманов.
— Во-первых, это железные нервы. Решать гарвардские задачи в условиях жесткого тайминга под прицелом жюри — стресс, который выдержит не каждый взрослый топ-менеджер. Во-вторых, бизнес-мышление. Нужно уметь видеть тренды, считать риски и предлагать решения, которые работают в реальном мире, а не только на бумаге. В-третьих, харизма и язык. Защитить проект на английском так, чтобы эксперты МГУ сказали «вау» — это требует не только отличного знания языка, но и ораторского мастерства. Руслан — один из тех ребят, кто не боится сложных задач и готов пахать на результат даже в условиях жесткой конкуренции, — рассказывает Руслан Ренатович. — Мы готовились системно: не просто учили теорию, а тщательно прорабатывали различные варианты заданий и навыки публичной защиты.
К подготовке парня подключились и «тяжеловесы» образования: помимо родного лицея, Руслана вели уфимский Центр развития талантов «Аврора» и Информационно-методический центр Стерлитамака.
Что же дальше? А дальше с 12 по 20 июля Руслан Аминов будет защищать честь страны в Китае. Запомните это имя — мы о нем еще услышим!
Ранее «Башинформ» писал о том, как Башкирия вошла в топ интеллектуальных лидеров.
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