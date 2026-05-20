Школу № 19 в башкирском Ишимбае отремонтируют к 1 сентября

В городе Башкирии Ишимбае активно ведутся ремонтно-строительные работы по капитальному обновлению здания школы № 19. Как сообщили в региональном минпросвещения, на сегодняшний день работы на объекте идут строго по графику, установленному региональным ведомством. На третьем этаже школы все демонтажные, штукатурные и электромонтажные работы завершены на 100%. Полностью выполнены установка плитки, монтаж систем канализации, заливка полов, монтаж окон, дверей и радиаторов отопления.

На втором этаже основные этапы ремонта близки к завершению. Штукатурные работы и монтаж электропроводки выполнены на 95–100%. Сейчас здесь ведутся финишные отделочные работы: укладка линолеума выполнена на 65%, идёт покраска стен.

На первом этаже полностью завершен демонтаж и штукатурка, работы по монтажу электропроводки выполнены полностью. В настоящее время ведется укладка плитки и монтаж инженерных систем.

Напомним, помимо школы № 19 в Ишимбайском районе в этом году ремонтируются школа № 14, детский сад № 32 «Русалочка», а также сельские школы в Ишеево и Тимашевке. На время ремонта дети переведены в другие учреждения.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Башкирии проводится капитальный ремонт 41 здания школ, 6 зданий колледжей и 6 детских садов. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направлено 3,58 млрд рублей. Каждую обновлённую школу оснастят современным оборудованием, на эти цели дополнительно выделено 306 млн рублей из федерального бюджета. Большинство объектов, включая школу № 19 в Ишимбае, планируется завершить к 1 августа, чтобы 1 сентября дети пошли в обновленные классы.