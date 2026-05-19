Стипендии имени М. Акмуллы назначаются ежегодно с 1 сентября на один учебный год студентам, учащимся на очной форме обучения в колледжах, расположенных на территории республики, которые добились высоких результатов в учебной и научной деятельности, связанной с изучением родных языков народов Башкортостана.
Студенты колледжей могут подать заявки на соискание стипендий правительства РБ в 2026-2027 учебном году.
Претендентами на получение стипендии могут быть учащиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в профессиональных образовательных организациях очной формы обучения, особые успехи которых подтверждены дипломами (или другими документами) победителей или призеров республиканских, российских и международных олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей, спортивных соревнований.
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