Так, студенты государственных профессиональных организаций могут претендовать на соискание стипендий Главы Республики Башкортостан в 2026-2027 учебном году.



Претендентами на стипендии Главы Республики Башкортостан могут быть студенты очной формы обучения государственных профессиональных организаций, высокие успехи которых в учебной и научной деятельности подтверждены соответствующими документами победителей республиканских, всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, являющиеся авторами открытий, изобретений, научных статей в республиканских, всероссийских и зарубежных изданиях.



Также студенты государственных вузов могут получать стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы в 2026-2027 учебном году.

Стипендии имени М. Акмуллы назначаются ежегодно с 1 сентября на один учебный год студентам, учащимся на очной форме обучения в колледжах, расположенных на территории республики, которые добились высоких результатов в учебной и научной деятельности, связанной с изучением родных языков народов Башкортостана.

Студенты колледжей могут подать заявки на соискание стипендий правительства РБ в 2026-2027 учебном году.

Претендентами на получение стипендии могут быть учащиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в профессиональных образовательных организациях очной формы обучения, особые успехи которых подтверждены дипломами (или другими документами) победителей или призеров республиканских, российских и международных олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей, спортивных соревнований.