Школьник из Башкирии выступит на международной олимпиаде в Китае

Ученик башкирского лицея-интерната № 3 Стерлитамака Руслан Аминов в составе сборной страны выступит на международной олимпиаде по экономике. Состязание пройдет с 15 по 19 июля в Китае, сообщил на оперативном совещании правительства глава регионального минпросвещения Ильдар Мавлетбердин.

Напомним, этой весной Руслан Аминов стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по экономике в Московской области.