Более 96% школьников Башкирии обеспечены горячим питанием

Охват горячим питанием школьников в республике составляет 96,4%. При этом 100% обучающихся 1–4 классов обеспечены бесплатными горячими завтраками или обедами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Накануне главный санитарный врач Анна Казак с рабочим визитом посетила Чишминский район. Она побывала на ООО «Завод детского и диетического питания „ВкусЛайн“», продукция которого поставляется более чем в 800 учебных заведений республики, а также в распределительном центре ООО «Центр питания».

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день организация школьного питания в регионе преимущественно передана на аутсорсинг — такой формат используют 70,5% школ. В остальных образовательных учреждениях питание организовано самостоятельно.

Все разработанные варианты меню согласованы с региональным Роспотребнадзором. В республике действуют несколько видов меню: четыре варианта основного меню для общеобразовательных организаций (на выбор операторов питания), примерное вариативное меню (завтрак) для обучающихся старше 12 лет, а также специализированное меню (завтрак, обед) для детей с ограничениями по здоровью — сахарным диабетом, фенилкетонурией и другими заболеваниями.

Узнать, чем завтракает или обедает ваш ребёнок в детском саду или школе, вы всегда можете на сайте образовательного учреждения или на сайте Центра детского и диетического питания.

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