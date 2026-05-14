Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
05:01 (UTC+5), 14 Мая 2026

Более 96% школьников Башкирии обеспечены горячим питанием

При этом 100% обучающихся 1–4 классов обеспечены бесплатными горячими завтраками или обедами.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

Охват горячим питанием школьников в республике составляет 96,4%. При этом 100% обучающихся 1–4 классов обеспечены бесплатными горячими завтраками или обедами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Накануне главный санитарный врач Анна Казак с рабочим визитом посетила Чишминский район. Она побывала на ООО «Завод детского и диетического питания „ВкусЛайн“», продукция которого поставляется более чем в 800 учебных заведений республики, а также в распределительном центре ООО «Центр питания».

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день организация школьного питания в регионе преимущественно передана на аутсорсинг — такой формат используют 70,5% школ. В остальных образовательных учреждениях питание организовано самостоятельно.

Все разработанные варианты меню согласованы с региональным Роспотребнадзором. В республике действуют несколько видов меню: четыре варианта основного меню для общеобразовательных организаций (на выбор операторов питания), примерное вариативное меню (завтрак) для обучающихся старше 12 лет, а также специализированное меню (завтрак, обед) для детей с ограничениями по здоровью — сахарным диабетом, фенилкетонурией и другими заболеваниями.

Узнать, чем завтракает или обедает ваш ребёнок в детском саду или школе, вы всегда можете на сайте образовательного учреждения или на сайте Центра детского и диетического питания.

Что поменялось в школьных столовых Башкирии  – читайте здесь.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru