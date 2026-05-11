Минобрнауки впервые введёт «день тишины» при зачислении в вузы

Минобрнауки России установило так называемый «день тишины» для абитуриентов в ходе приёмной кампании 2026/2027 учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Омельчука.

В этот день поступающие не смогут вносить изменения в свои заявления и отзывать согласие на зачисление. Как пояснил замминистра, нововведение сделает процесс поступления более предсказуемым и справедливым: абитуриенты получат чёткое понимание своего статуса, а приёмные комиссии смогут завершить зачисление в упорядоченном режиме.

Среди других изменений — единый цифровой канал подачи документов через портал «Госуслуги», а также новые правила для выпускников колледжей: внутренние экзамены им разрешат сдавать только при условии продолжения обучения по профилю.

Приём заявлений в российские вузы начнётся 20 июня.

Ранее в минобрнауки раскрыли новые правила приемной кампании 2026 года.