Минобрнауки впервые введёт «день тишины» при зачислении в вузы

Минобрнауки России установило так называемый «день тишины» для абитуриентов в ходе приёмной кампании 2026/2027 учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Омельчука.
В этот день поступающие не смогут вносить изменения в свои заявления и отзывать согласие на зачисление. Как пояснил замминистра, нововведение сделает процесс поступления более предсказуемым и справедливым: абитуриенты получат чёткое понимание своего статуса, а приёмные комиссии смогут завершить зачисление в упорядоченном режиме.
Среди других изменений — единый цифровой канал подачи документов через портал «Госуслуги», а также новые правила для выпускников колледжей: внутренние экзамены им разрешат сдавать только при условии продолжения обучения по профилю.
Приём заявлений в российские вузы начнётся 20 июня.
Ранее в минобрнауки раскрыли новые правила приемной кампании 2026 года.
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