В колледжах Башкирии пройдет Единый день открытых дверей

12 апреля в 46 колледжах Башкирии пройдет Единый день открытых дверей. Как сообщили в пресс-службе регионального минобразования, День открытых дверей объединит не только школы, колледжи и техникумы, но и ведущие предприятия республики. Школьники, их родители и учителя получат возможность узнать о востребованных рабочих специальностях, образовательных программах и возможности трудоустройства.

— Система среднего профессионального образования является сегодня стратегическим звеном подготовки квалифицированных кадров и стала особенно популярной среди абитуриентов, рабочие профессии стали осознанным выбором молодого поколения, — рассказал министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

По его мнению, одной из главных задач является интеграция образования и производства, подготовка квалифицированных кадров под заказ работодателей и потребность инвестиционных проектов. Эффективному решению этой задачи способствует реализация федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

В рамках Единого дня открытых дверей амбассадоры «Профессионалитета» встретят школьников 8-11 классов и на своем примере покажут и расскажут им о преимуществах обучения по программам проекта.

Ранее руководители и студенты колледжей рассказали, как меняется сфера СПО в Башкирии.