В башкирском Баймаке озвучили срок масштабной замены водопроводных сетей

Полностью заменить водопроводные сети на 11 улицах Баймака планируют до октября 2026 года. Об этом рассказали в новом выпуске проекта Центра управления республикой и ТВ-канала БСТ «Инцидент-репортаж».

Известно, что с апреля по сентябрь уже обновлено более 6 километров труб, а всего предстоит модернизация почти 10 км ветхих коммуникаций. Новые сети водоснабжения должны прослужить 50 лет.

На порывы водопровода и плохое качество воды ранее жаловались жители, чьи обращения фиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана. Благодаря комментариям удалось оперативно выявить наиболее проблемные участки, на которых в первую очередь требовалась замена — анализ ЦУР лег в основу карты изношенных водопроводных сетей.

Как отметили авторы проекта «Инцидент-репортаж», все это время вода в домах людей есть, а после завершения работ жителей сразу переподключат к новой ветке водопровода.

«Жалобы в моменте есть, но мы держим все вопросы на контроле. В основном от жителей сейчас идут только благодарности, потому что сегодня давление и потери воды в разы уменьшились», — прокомментировал директор местного «Водоканала» Фаиз Байзигитов.

Организация обслуживает в Баймаке 42 км сетей, около 80% из которых в ветхом состоянии.

«С водой хорошо, не жалуемся, слава богу. Домой провели воду», — поделилась жительница Расима Алтынбаева.

Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, ЦУР рассказал о ремонте Северного кольца и части улицы Академика Курчатова в Агидели.