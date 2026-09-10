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11:13 (UTC+5), 10 Сентября 2026

В городе Башкирии завершен первый этап строительства парковых зон

В Давлеканово активно занимаются благоустройством общественных пространств благодаря нацпроекту, сообщили в министерстве ЖКХ Башкирии.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

В Давлеканово по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершен первый этап строительства парковых зон на улицах Западная и Гагарина.

«…Выполнен комплекс мероприятий, включающий в себя демонтажные и земляные работы, устройство систем наружного освещения, укладку покрытий на пешеходных зонах, установку скамеек и урн, обустройство и разметку парковочных пространств», — уточнили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ.

В следующем, 2027 году обновление этих общественных пространств в Давлеканово продолжится. За них проголосовали местные жители в ходе Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Планируется благоустроить южную часть парка на ул. Западная, построить тротуары для прогулок, установить освещение, малые архитектурные формы. А в парке на ул. Гагарина благоустроят территорию центрального входа, построят тротуары для прогулок, площадки для размещения детского игрового комплекса и спортивного оборудования, установят освещение, скамейки и урны.

Как сообщал Башинформ, 12 сентября уфимцы выйдут на первый общегородской субботник. 

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