В городе Башкирии завершен первый этап строительства парковых зон

В Давлеканово по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершен первый этап строительства парковых зон на улицах Западная и Гагарина.
«…Выполнен комплекс мероприятий, включающий в себя демонтажные и земляные работы, устройство систем наружного освещения, укладку покрытий на пешеходных зонах, установку скамеек и урн, обустройство и разметку парковочных пространств», — уточнили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ.
В следующем, 2027 году обновление этих общественных пространств в Давлеканово продолжится. За них проголосовали местные жители в ходе Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Планируется благоустроить южную часть парка на ул. Западная, построить тротуары для прогулок, установить освещение, малые архитектурные формы. А в парке на ул. Гагарина благоустроят территорию центрального входа, построят тротуары для прогулок, площадки для размещения детского игрового комплекса и спортивного оборудования, установят освещение, скамейки и урны.
Как сообщал Башинформ, 12 сентября уфимцы выйдут на первый общегородской субботник.
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