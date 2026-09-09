В Уфе открыли два детских культурно-просветительских центра

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, на эти цели направили 7 млн 833 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 7 млн 600 тыс. рублей, республиканского – 155 тыс. рублей, городского – 78 тыс. рублей.

На базе Центральной городской детской библиотеки им. Ш.А. Худайбердина открылся центр «Умный старт».

– Сегодняшних детей не нужно не заставлять учиться или читать, их надо заинтересовывать. Благодаря национальному проекту «Семья» во многих уголках страны открываются такие вот центры, куда дети приходят с большим удовольствием и интересом, – отметил в своем выступлении Рустам Шарипов. – Главное, чтобы мы в них воспитывали культурный код: любовь к Родине, патриотизм, традиционные семейные ценности.

В ценре расположились четыре функционально-тематические площадки: зал чтения и общения «Территория смыслов», медиа-центр «Включайся!», лаборатория занимательных наук «Исследуй! Играй! Читай!», школа развития и талантов «Библиоська».

Для фонда приобретено 400 изданий, включенных в обновленный рекомендательно-библиографический список классических и современных произведений. Закуплено современное оборудование, мебель, развивающие комплекты, мультимедийное оборудование. Для обеспечения безопасного доступа маломобильных посетителей установлен уличный вертикальный наклонный подъемник.

Второй центр – «БалалариУм» на базе Уфимской детской филармонии. Это пространство для творческого и интеллектуального развития детей и подростков по семи тематическим зонам, названным в честь выдающихся уроженцев Башкортостана: инструментальный коворкинг «Загир Исмагилов» – место для репетиций и занятий музыкой; вокальный коворкинг «Фидан Гафаров» – студия вокального мастерства; медиа-лаборатория «Вильдан Галин» – зона для работы с видео, фото и новыми медиа; лаборатория звука «Юрий Шатунов» – студия звукозаписи; мастерская событий «Инна Чурикова» – площадка для проведения мероприятий, мастер-классов, встреч с известными деятелями культуры и занятий с юными ведущими; литературная гостиная «Сергей Аксаков» – пространство для чтения, индивидуального занятия и литературных встреч; игровая зона для малышей «Детствотека» – специально оборудованное место для самых маленьких посетителей.

Рустам Шарипов поблагодарил Главу Республики Башкортостан, Министерство культуры России, всех коллег и специалистов, участвовавших в реализации проекта.