В Башкирии создается мурал памяти Юрия Шатунова

Мурал по фотографии артиста создается на фасаде пятиэтажного дома по улице Первомайской, 32. Сейчас работы находятся в завершающей стадии. Новый арт-объект уже до своего появления вызвал жаркие споры среди фанатов: некоторым изображение кажется непохожим на кумира.
Солист популярной группы «Ласковый май», песни которой пела вся страна, Юрий Шатунов умер в 2022 году на 49-м году жизни. Родился Юра в 1973 году в Башкирии, в городе Кумертау, в первый класс будущий артист пошел в 1980 году в селе Исянгулово Зианчуринского района.
С октября 1982 года по 23 мая 1983 года он учился в башкирской республиканской гимназии-интернате № 3 в Кумертау. В честь него в учебном заведении назвали кабинет музыки.
Ранее «Башинформ» рассказывал, каким Юру Шатунова запомнила первая учительница и одноклассники.
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