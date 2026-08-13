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16:03 (UTC+5), 13 Августа 2026

В Башкирии создается мурал памяти Юрия Шатунова

Арт-объект, посвящённый легенде российской эстрады Юрию Шатунову, появится в городе Кумертау. Это будет часть праздничного оформления ко Дню города, открытие запланировано на 15 августа. О ходе работ сообщил глава администрации города Олег Астахов.

Фото: Роксана Хасанова | администрация г. Бирска
Лейла Аралбаева
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Мурал по фотографии артиста создается на фасаде пятиэтажного дома по улице Первомайской, 32. Сейчас работы находятся в завершающей стадии. Новый арт-объект уже до своего появления вызвал жаркие споры среди фанатов: некоторым изображение кажется непохожим на кумира.

Солист популярной группы «Ласковый май», песни которой пела вся страна, Юрий Шатунов умер в 2022 году на 49-м году жизни. Родился Юра в 1973 году в Башкирии, в городе Кумертау, в первый класс будущий артист пошел в 1980 году в селе Исянгулово Зианчуринского района.

С октября 1982 года по 23 мая 1983 года он учился в башкирской республиканской гимназии-интернате № 3 в Кумертау. В честь него в учебном заведении назвали кабинет музыки.

Ранее «Башинформ» рассказывал, каким Юру Шатунова запомнила первая учительница и одноклассники.

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