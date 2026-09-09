В Башкирии начали укладку асфальта на дороге Явгильдино – Щучье Озеро

Ранее подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. После укладки асфальтобетона здесь укрепят обочины и нанесут разметку.
– Дорога Явгильдино – Щучье Озеро входит в опорную сеть России и имеет важное значение для жителей Караидельского и Аскинского районов. Она обеспечивает транспортное сообщение между районами, а также связывает Башкортостан с Пермским краем. Мы постепенно приводим это направление в нормативное состояние. Важно качественно выполнить ремонт участка и обеспечить безопасный и комфортный проезд для жителей, – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Завершить все работы на участке планируется до конца 2026 года.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии завершили ремонт семикилометрового участка дороги Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.