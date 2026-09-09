В Башкирии начали укладку асфальта на дороге Явгильдино – Щучье Озеро

Ранее подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. После укладки асфальтобетона здесь укрепят обочины и нанесут разметку.

– Дорога Явгильдино – Щучье Озеро входит в опорную сеть России и имеет важное значение для жителей Караидельского и Аскинского районов. Она обеспечивает транспортное сообщение между районами, а также связывает Башкортостан с Пермским краем. Мы постепенно приводим это направление в нормативное состояние. Важно качественно выполнить ремонт участка и обеспечить безопасный и комфортный проезд для жителей, – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Завершить все работы на участке планируется до конца 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии завершили ремонт семикилометрового участка дороги Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы.