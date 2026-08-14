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14:44 (UTC+5), 14 Августа 2026

Жители Башкирии поделились впечатлениями от моста дружбы в республике

Связывающий Башкортостан и Татарстан мост через реку Ик в городе Октябрьском открыли 23 октября прошлого года — намного раньше запланированного срока. Строительство велось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: ЦУР Башкортостана | «Инцидент-репортаж», стоп-кадр видео БСТ
Иван Вавилов
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На церемонии открытия присутствовали Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а старт движению дал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Объект, расположенный на границе двух республик, возведен в 1948 году. С 2016 года движение грузового транспорта здесь было ограничено, с июля 2023 года аварийный мост полностью закрыли.

«Водителям, чтобы попасть из Башкортостана в Татарстан и обратно, приходилось делать крюк в 15 км. Жители писали об этом в соцсетях, жаловались, обращались на Прямую линию Радия Хабирова в 2023 году. Глава Башкортостана выезжал туда, общался с людьми. Дал поручения. Проработку всех вопросов взял на себя минтранс РБ. Активной была мэрия Октябрьского. Подключился и соседний регион», — поделились в новом выпуске проекта ЦУР Башкортостана и канала БСТ «Инцидент-репортаж».

В 2024 году здесь стартовали восстановительные работы. В ходе реконструкции на мостовом переходе через реку Ик демонтировали старое аварийное сооружение и построили новый мост с опорами. Протяженность мостовой железобетонной конструкции составила 238,5 м, ширина проезжей части — 7 м. Стоимость строительства моста — 975 млн руб.

«Очень удобный мост сделали, очень здорово, очень приятно, быстро и комфортно. Мост хороший, широкий. Раньше он узенький был», — рассказали в интервью создателям проекта автомобилисты.
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Напомним, ремонт моста через Белую возле Дюртюлей в Башкирии завершат к концу года.

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