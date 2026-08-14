Жители Башкирии поделились впечатлениями от моста дружбы в республике

На церемонии открытия присутствовали Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а старт движению дал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Объект, расположенный на границе двух республик, возведен в 1948 году. С 2016 года движение грузового транспорта здесь было ограничено, с июля 2023 года аварийный мост полностью закрыли.

«Водителям, чтобы попасть из Башкортостана в Татарстан и обратно, приходилось делать крюк в 15 км. Жители писали об этом в соцсетях, жаловались, обращались на Прямую линию Радия Хабирова в 2023 году. Глава Башкортостана выезжал туда, общался с людьми. Дал поручения. Проработку всех вопросов взял на себя минтранс РБ. Активной была мэрия Октябрьского. Подключился и соседний регион», — поделились в новом выпуске проекта ЦУР Башкортостана и канала БСТ «Инцидент-репортаж».

В 2024 году здесь стартовали восстановительные работы. В ходе реконструкции на мостовом переходе через реку Ик демонтировали старое аварийное сооружение и построили новый мост с опорами. Протяженность мостовой железобетонной конструкции составила 238,5 м, ширина проезжей части — 7 м. Стоимость строительства моста — 975 млн руб.

«Очень удобный мост сделали, очень здорово, очень приятно, быстро и комфортно. Мост хороший, широкий. Раньше он узенький был», — рассказали в интервью создателям проекта автомобилисты.