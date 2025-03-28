В Башкирии по нацпроекту отремонтируют участок трассы М-5 «Урал»

В 2025 году в Башкирии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют участок трассы М-5 «Урал» (Чишмы − Аксеново – Киргиз-Мияки) протяженностью 21 км. Он проходит по территориям Альшеевского, Давлекановского, Миякинского, Чишминского районов. Рабочие обновят покрытие трассы, нанесут дорожную разметку, укрепят обочины. Ремонт начнется в ближайшее время, как только позволит погода, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова, данная трасса входит в опорную сеть дорог республики. Трафик составляет здесь 5 тыс. машин в сутки, а на отдельных участках почти до 12 тыс. Именно поэтому важно, чтобы дорога находилась в нормативном состоянии.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что Башкирия показала лучшие результаты по реализации федеральных и национальных проектов.