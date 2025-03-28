Башкирия показала лучшие результаты по федеральным и национальным проектам

Башкирия показала наилучшие результаты в работе по федеральным и национальным проектам. Регионы-лидеры назвал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

На заседании комиссии по региональному развитию обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, а также ключевые задачи на будущее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Среди субъектов, показавших наилучшие результаты в работе по федеральным и национальным проектам — Рязанская, Воронежская области, Республика Адыгея, Саратовская область, Забайкальский край, Кемеровская, Пензенская области, Приморский край, Республика Башкортостан, Сахалинская область, Хабаровский край и Челябинская область.

Марат Хуснуллин поблагодарил профильные ведомства, команды регионов за уже проделанную работу. Он отметил, что продолжается наращивание темпов работы по комплексному нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в рамках которого стоят амбициозные задачи.

Вице-премьер попросил усилить работу, в том числе в части сокращения инвестиционно-строительного цикла. По его словам, это помогает ещё быстрее возводить дома, школы, больницы, дороги и другие важные для людей объекты, но при этом сохранять все требования к безопасности и качеству строительства.

Главной задачей к 2030 году он назвал то, чтобы весь цикл от идеи до ввода в эксплуатацию занимал не более 1 тыс. дней.

По поручению Президента для снижения нагрузки на регионы появляется ещё один действенный механизм списания двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Марат Хуснуллин обратил внимание, что не менее половины высвобождаемых средств регионам необходимо направить на реализацию проектов в сфере ЖКХ, а также замену лифтов. А в части дорожной деятельности регионов он попросил взять на особый контроль мониторинг состояния дорожного покрытия и разработать планы комплексных мер по расширению программы диагностики дорог. Эта работа также продолжится в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, сказал Марат Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал о ходе формирования механизмов, способствующих развитию субъектов Российской Федерации, в том числе в части модернизации коммунальной инфраструктуры, а также подвёл итоги программ и проектов, входящих в национальный проект «Жильё и городская среда».