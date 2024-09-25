В Башкирии отремонтировали участок дороги к Салавату

В Башкирии завершены работы на дороге Стерлитамак – Салават в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке от перекрёстка с круговым движением Стерлитамак – Салават – Ишимбай в направлении Салавата протяженностью 1,4 км заменён асфальтобетон, укреплены обочины и нанесена разметка. В ближайшее время участок введут в эксплуатацию.

– Трасса Стерлитамак – Салават – важная транспортная артерия, она входит в опорную сеть региона. Данная дорога обеспечивает транспортную связь между крупными промышленными центрами. Ежедневно по ней проезжают тысячи автомобилей. Поэтому стараемся следить за состоянием этой дороги, – прокомментировала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

В текущем году в республике в рамках нацпроекта планируется отремонтировать более 61 км опорной дорожной сети. Например, также в рамках БКД ремонтируют дорогу Магнитогорск – Ира.