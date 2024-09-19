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19 Сентября , 14:43

В Башкирии отремонтируют дорогу Магнитогорск – Ира

В Кугарчинском районе ремонтируют дорогу Магнитогорск – Ира в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке от поворота на Нижнесюрюбаево до поворота на Верхнесюрюбаево протяженностью почти 2 км подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия и приступил к устранению неровностей. После этого дорожники выполнят устройство выравнивающего слоя и покрытия.

– Магнитогорск – Ира входит в опорную дорожную сеть республики. Трасса проходит по нескольким районам и обеспечивает транспортную связь Башкирии с Челябинской областью. Трафик на данной дороге достаточно высокий и составляет более 6 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому планомерно ведём ремонт этой трассы, – прокомментировала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.

Все работы на данном участке дороги планируется завершить до конца 2024 года. Напомним, в этом году в Башкортостане в рамках БКД планируется отремонтировать более 61 км опорной дорожной сети.

Автор:Элина Ахметова
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