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24 Сентября , 14:05

В Калтасинском районе Башкирии появилась «Тропа здоровья»

пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии
Фото:пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии

В селе Калтасы, административном центре Калтасинского района Башкирии, состоялась торжественная церемония открытия «Тропы здоровья», облагороженной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона. 

«Тропа стала завершающим аккордом благоустройства набережной пруда по улице Кооперативная, которое началось в 2022 году. За более чем два года пруд, который раньше все называли инкубаторским, преобразился до неузнаваемости, — отметили в министерстве. — Прогулочная пешеходная дорожка, выложенная тротуарными плитками, теперь опоясывает водоём, а вдоль неё установлены фонари освещения и скамейки для отдыха. Очищен и обустроен старый заброшенный родник. Кроме того, появилась новая детская спортивная площадка».

Этим летом через прилегающий к водоёму лес проложили тропу здоровья протяженностью примерно один километр. Рабочие спилили здесь старые деревья, выкорчевали пни, отсыпали дорожку и установили бордюрные камни.

«Укладка брусчатки завершила создание комфортного пространства для прогулок, а новые светильники, скамейки и урны делают это место ещё более привлекательным для жителей», — добавили в министерстве ЖКХ Башкирии. 

Отметим, в Башкирии, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», ежегодно обновляются общественные пространства. В этом году в регионе благоустраиваются 123 территории. Обновление и строительство новых точек притяжения ведется не только в городах, но и в сёлах. А самый важный критерий федпроекта — территории для благоустройства выбирают сами жители.

«Наша общая мечта — видеть наши населённые пункты благоустроенными, ухоженными, чистыми, — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, говоря о федеральном проекте „Формирование комфортной городской среды“. — Суть проекта в том, что жители сами определяют, какие парки, скверы, пешеходные зоны, набережные в их муниципалитетах нужно привести в порядок в первую очередь».

Как сообщал Башинформ, сразу пять проектов из Башкирии победили в IX всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Среди них пространства из разных частей Башкирии: «Бульвар Новаторов» (Белебей), «Нефтекамск: ось времени», «Салават: семь сновидений сквозь явь», «Путь Урал-батыра» (Учалы), «Воскресенские ряды» (Благовещенск).

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которого проходил конкурс, действует с 2019 года. За пять лет его реализации в Башкирии благоустроено 683 общественных пространства на общую сумму 7 млрд рублей, большая часть из которой – средства федерального бюджета. 

Автор:Галина Бахшиева
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