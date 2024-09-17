В Башкирии появился еще один сельский парк

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в селе Аскарово Абзелиловского района появился парк. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

Благоустройство на территории парка «Курай» ведётся с 2022 года. От центральной площади, словно лучи, расходятся дорожки с площадками. Название возникло из-за ассоциации с кураем — башкирским народным музыкальным инструментом.

На площади, превышающей 75 тысяч квадратных метров, появились места для отдыха: пикниковая зона с беседками, водоём и пляж на берегу. В прошлом году специалисты построили сцену и детскую площадку, уложили брусчатку, установили освещение и видеокамеры. В этом году в аскаровском парке появились детская площадка, входная группа, площадка под парковку и малые архитектурные формы. На 2025 год запланировано строительство спортивной зоны.

Напомним, в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Абзелиловском районе был открыт парк «Карабалыкты» в деревне Ташбулатово, а год спустя парк «Северное сияние» в поселке Северный.

В Башкирии, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», ежегодно обновляются общественные пространства. В этом году в регионе благоустраиваются 123 территории. Обновление и строительство новых точек притяжения ведется не только в городах, но и в сёлах. А самый важный критерий федпроекта — территории для благоустройства выбирают сами жители, отметили в министерстве ЖКХ Башкирии.

«Наша общая мечта — видеть наши населённые пункты благоустроенными, ухоженными, чистыми, — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, говоря о федеральном проекте „Формирование комфортной городской среды“. — Суть проекта в том, что жители сами определяют, какие парки, скверы, пешеходные зоны, набережные в их муниципалитетах нужно привести в порядок в первую очередь».

Как сообщал Башинформ, сразу пять проектов из Башкирии победили в IX всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Среди них пространства из разных частей Башкирии: «Бульвар Новаторов» (Белебей), «Нефтекамск: ось времени», «Салават: семь сновидений сквозь явь», «Путь Урал-батыра» (Учалы), «Воскресенские ряды» (Благовещенск).

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которого проходил конкурс, действует с 2019 года. За пять лет его реализации в Башкирии благоустроено 683 общественных пространства на общую сумму 7 млрд рублей, большая часть из которой – средства федерального бюджета.