В Башкирии растет количество субъектов МСП

На сегодняшний день в Башкирии насчитывается 136,7 тысячи субъектов МСП, которые обеспечивают работу более четверти занятого населения. Это на 4,9 процента больше, чем год назад, сообщили в министерстве предпринимательства и туризма РБ.

Как подчеркнули в министерстве, сохранение этой положительной динамики обеспечивается мерами государственной поддержки, включая мероприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Также наблюдается рост числа самозанятых: уже свыше 237 тысяч жителей региона выбрали официальную регистрацию и специальный налоговый режим, что на 27,8% превышает данные за прошлый год», — добавила и. о. министра предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.

По данным на 10 сентября 2024 года, количество микропредприятий в регионе увеличилось на 5% и преодолело отметку в 132,1 тысячи, что составляет 96,6% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Также зафиксирован рост числа малых и средних предприятий. Оборот малых и средних компаний в первом квартале 2024 года превысил 203 млрд рублей, что на 21,1% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии стартовал республиканский конкурс «Предприниматель года».