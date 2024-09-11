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11 Сентября , 10:53

В Башкирии стартовал конкурс «Предприниматель года»

В Башкирии стартовал республиканский конкурс «Предприниматель года», сообщили в пресс-службе министерства предпринимательства и туризма РБ.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В нем могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, отнесенные к субъектам МСП, зарегистрированные в республике и занимающиеся бизнесом не менее двух лет.

«Глава республики Радий Хабиров активно способствует продвижению предпринимательства в регионе. Сейчас „Предприниматель года“ стал не только конкурсом для предпринимателей, но и платформой, объединяющей успешных бизнесменов, позволяющей им делиться опытом и оказывать взаимную поддержку», — подчеркнула министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.

Конкурс проходит с 1 сентября по 10 ноября 2024 года в два этапа: отборочный (муниципальный) и заключительный (республиканский). Отборочный этап организуется администрациями муниципалитетов с 1 сентября по 15 октября.

Заявочная кампания заключительного этапа для победителей отборочного тура состоится с 16 по 31 октября. Торжественная церемония награждения запланирована на ноябрь этого года.

В числе номинаций конкурса — производство (малое (микро) предприятие); сельское хозяйство; оптовая торговля; розничная торговля; туризм; бытовые услуги и услуги автосервиса; молодой предприниматель; инновации и новые технологии; IT и цифровые технологии; консалтинговые услуги для бизнеса; строительство; транспорт и транспортная логистика; народно-художественные промыслы и ремесла; общественное питание; семейный бизнес; социальный предприниматель года.

«Малый и средний бизнес республики — опора экономики, на него приходится треть валового регионального продукта. И эта сфера продолжает развиваться, несмотря на все трудности и вызовы, — заявил ранее в своем аккаунте в соцсетях глава республики Радий Хабиров. — В Башкортостане — 132,3 тысячи субъектов МСП, на 5% больше, чем год назад. Всего в малом и среднем бизнесе занято 560 тыс. человек. Еще 226 тыс. человек — самозанятые, их с начала года стало больше на 21,5%, а доходы выросли на 78% — до 13,7 млрд рублей».

Напомним, нацпроект по поддержке МСП разработан по поручению президента России Владимира Путина. 

Автор:Галина Бахшиева
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