Башкирия впервые экспортировала подсолнечный шрот в Кыргызстан

Управление Россельхознадзора по Башкирии впервые проконтролировало 1022 тонны гранулированного подсолнечного шрота для экспорта в Кыргызстан.

«Крупнейшее маслоэкстракционное предприятие Башкирии впервые отгрузило 14 партий корма растительного происхождения в Кыргызстан», — сообщили в надзорном ведомстве.

Специалисты отобрали образцы побочной продукции переработки семян подсолнечника на растительное масло и исследовали в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории. На основании заключения лаборатории экспортеру выдано 14 фитосанитарных сертификатов. Гранулированный подсолнечный шрот экспортирован в Кыргызстан.

Ранее Башкирия отгрузила в Казахстан 506 тонн ячменя, сообщал Башинформ.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.