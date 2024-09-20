Башкирия отправила в Казахстан 506 тонн ячменя

Республиканское управление Россельхознадзора проконтролировало отгрузку 506 тонн продовольственного ячменя из Хайбуллинского района Башкирии в Казахстан. По результатам проведенных исследований нарушений не выявлено, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что пробы для анализа отобраны в 21 партии ячменя. Они прошли лабораторную экспертизу в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». После выдачи фитосанитарных сертификатов продукцию отправили на экспорт.

Ранее «Башинформ» рассказывал, какой урожай зерновых ожидается в республике.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.