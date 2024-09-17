Автопарк ГАИ Башкирии пополнился 60 новыми патрульными машинами

В Уфе министр внутренних дел по Башкортостану, генерал-майор полиции Александр Прядко вручил руководству региональной госавтоинспекции ключи от 60 новых патрульных автомобилей марки Наval для дорожно-патрульной службы.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, машины поступили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На всех автомобилях нанесена цветографическая окраска, установлены видеорегистраторы, сигнальные громкоговорящие устройства и рации.
Патрульные машины уже распределены в следующие подразделения госавтоинспекции: два автомобиля – в Управление госавтоинспекции МВД по РБ; 28 - в отдельный спецбатальон ДПС госавтоинспекции МВД по РБ; 26 - в полк ДПС госавтоинспекции УМВД России по Уфе; по одному автомобилю в ОГИБДД УМВД России по Стерлитамаку, Нефтекамску, Салавату и по Туймазинскому району.
Для прямого взаимодействия с гражданами в деле предотвращения аварийности с участием нетрезвых водителей во всех новых патрульных автомобилях госавтоинспекции Башкортостана на заднем стекле наклеены QR-коды. Отсканировав его с помощью мобильного устройства, можно позвонить на «телефон доверия» МВД по РБ или написать в чат-бот ГАИ в телеграме по приему сообщений о нарушениях ПДД водителями и пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, игнорирующими правила поведения на проезжей части.
Там же размещена информация по приему на работу, номера телефонов по трудоустройству в МВД по РБ.
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