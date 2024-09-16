Еще одна сельская больница Башкирии получила новое оборудование

В Мелеузовской центральной районной больнице заработал новый маммограф. Современное оборудование установили благодаря нацпроекту «Здравоохранение», сообщили в администрации Мелеузовского района Башкирии.

Теперь обследование пациенток будет проходить в цифровом формате, что ускорит и улучшит процесс обследования. Новый аппарат позволит врачам проводить качественную диагностику заболеваний молочных желез, своевременно выявлять различные патологии, включая новообразования.

Главное преимущество цифрового маммографа — сниженная лучевая нагрузка на пациента во время исследования и продолжительность процедуры — не более 10 минут.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.

Напомним, 12 сентября Радий Хабиров, вступая в должность Главы Башкирии, поручил завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения за ближайшие пять лет. Как подчеркнул тогда Радий Хабиров, необходимо «навести порядок во всех поликлиниках».

«К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Нам это абсолютно по силам — только за последние годы мы сумели построить почти 500 новых ФАПов», — сказал Хабиров.

Как ранее сообщал Башинформ, башкирские «поезда здоровья» за этот весенне-летний сезон приняли 168 тысяч сельчан.

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» проводилась шестой раз по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова.

«Жителям отдаленных населенных пунктов, среди которых много пенсионеров, ветеранов, не нужно ехать в райцентр, чтобы пройти диспансеризацию. Врачи, в том числе узкие специалисты, сами приезжают для этого в село. Благодарю их за эту важную работу», — написал Радий Хабиров в социальных сетях.