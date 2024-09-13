Башкирские «поезда здоровья» за сезон приняли 168 тысяч сельчан

Сегодня, 13 сентября — завершающий день работы «поездов здоровья». По информации минздрава Башкирии, в текущем сезоне (стартовал в начале апреля) выездные бригады медиков приняли 167 712 жителей, провели 41 тыс. обследований, в том числе 25,5 тыс. флюорографий, 15,5 тыс. маммографий.

Врачи впервые выявили более 4,1 тыс. социально значимых заболеваний. У 192 пациентов заподозрили злокачественные новообразования, у 705 — сахарный диабет, у 11 — туберкулез. Их направили на дообследование и лечение.

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» проводилась шестой раз по поручению Главы Башкортостана.

«Жителям отдаленных населенных пунктов, среди которых много пенсионеров, ветеранов, не нужно ехать в райцентр, чтобы пройти диспансеризацию. Врачи, в том числе узкие специалисты, сами приезжают для этого в село. Благодарю их за эту важную работу», — отмечал Радий Хабиров социальных сетях.