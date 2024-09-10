В одном из городов Башкирии разработали проект пеших экскурсий

Сотрудники централизованной библиотечной системы Нефтекамска разработали проект пеших экскурсий «Открываем город вместе». Он стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году. Его реализация соответствует задачам национального проекта «Культура», отметили в управлении культуры Нефтекамска.

Проект разработан к 60-летию города. Его цель - заинтересовать школьников историей Нефтекамска через пешие экскурсии, знакомство с памятниками и достопримечательностями. В августе «Открываем город вместе» представили на педагогическом совещании директорам школ и заместителям по воспитательной работе.

Авторские экскурсии будут проходить в разных районах города. При юношеской библиотеке заработает экскурсионный центр.

«Проект очень интересен тем, что жители и гости города узнают множество интересных нюансов об улицах города, памятниках, скверах, общественных пространствах, исторических частях нашего молодого города. Экскурсоводы расскажут о памятниках, уже отживших свой век: одни не избежали разрушения в силу недолговечности материалов, а другие изначально и задумывались как временные. Вместе с тем каждый памятник оставил след в прессе и воспоминаниях очевидцев. Улицы, парк, скверы Нефтекамска украшали десятки самых разных скульптур», — подчеркнула замдиректора централизованной библиотечной системы города Ольга Князева.

Напомним, в центре национального проекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.

Как сообщал ранее Башинформ, центральная библиотека Дюртюлинского района стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в городах России в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

Открытие виртуального концертного зала, оснащенного по последнему слову техники, состоялось 6 сентября. Это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать в режиме реального времени и в записи лучшие концерты. На закупку оборудования, которое позволяет создать эффект присутствия, выделено более 600 тысяч рублей.