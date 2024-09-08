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Культура
8 Сентября , 16:44

В сельской библиотеке в Башкирии создан виртуальный концертный зал

сайт правительства Башкирии
Фото:сайт правительства Башкирии

Центральная библиотека Дюртюлинского района стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в городах России в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

Открытие виртуального концертного зала, оснащенного по последнему слову техники, состоялось 6 сентября. Это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать в режиме реального времени и в записи лучшие концерты. На закупку оборудования, которое позволяет создать эффект присутствия, выделено более 600 тыс. рублей.

«Благодаря национальному проекту «Культура» в Дюртюлинском районе создано еще одно культурное пространство. Виртуальный концертный зал не только обогатит работу библиотеки, но и повысит её статус, привлекая новых посетителей. В рамках открытия состоялся первый показ – концерт Национального оркестра народных инструментов РБ «Из глубины веков – легенды Урала» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Линара Давлетбаева», – рассказала Елена Халиуллина, директор централизованной библиотечной системы.

Автор:Альфия Аглиуллина
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