В Башкирии полностью укомплектованы лесопожарные станции

В Башкирии, благодаря национальному проекту «Экология», с начала 2019 года приобретена 131 единица лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также 573 наименования оборудования и инвентаря на общую сумму более 400 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона.

В этом году по региональному проекту «Сохранение лесов» на оснащение республиканского центра предупреждения и тушения лесных пожаров спецтехникой выделено 39,4 млн рублей. На эти деньги закуплены восемь единиц техники. Среди них — пожарные цистерны, грузовые автомобили, полноприводные автомобили УАЗ и квадроциклы с автоприцепами, а также 10 единиц лесопожарного оборудования.

Как отметил министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов, полученная техника направлена для несения дежурства в лесопожарные станции республики. Это позволит еще более качественно и профессионально решать задачи по сохранению лесов.

По его словам, в Башкирии самое пристальное внимание уделяется обеспечению лесопожарных подразделений всем необходимым оборудованием, техникой и инвентарем. От этого зависит скорость реагирования на возникающие возгорания и их ликвидация.

«Новая техника и оборудование распределены среди пяти лесопожарных стаций второго и третьего типа, расположенных в Уфимском, Салаватском, Белорецком, Дюртюлинском и Абзелиловском районах. Закупленная техника позволила нашей республике выйти на полную нормативную укомплектованность», — добавил Марат Шарафутдинов.

Как сообщал Башинформ, с 19 августа в Башкирии отменили особый противопожарный режим в связи со стабилизацией обстановки по пожарам, в том числе природным.

Напомним, национальный проект «Экология» разработан по поручению президента России Владимира Путина.