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Сегодня, 17:15

Нацпроект «Культура»: в Нефтекамске начался ремонт художественой школы

В детской художественной школе Нефтекамска проводится капитальный ремонт здания, благодаря реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщили в городском управлении культуры.

Строители отремонтируют учебные кабинеты, систему электроснабжения, облицуют фасада здания, а также обустроят входную группу. На капремонт выделено в общей сложности 29 млн рублей, более 24 млн из которых - средства федерального бюджета.

Детская художественная школа в этом городе Башкирии была создана в 1969 году. Сейчас здесь работают 23 преподавателя, обучаются 885 детей. Школа вырастила лауреатов и дипломантов многих престижных международных, российских и республиканских конкурсов.

Обновленные кабинеты откроют свои двери уже к новому учебному году. 

«Участие в национальном проекте "Культура" – важный шаг в развитии нашей школы. Ремонт и модернизация художественной школы привлечёт ещё больше детей и взрослых, позволит им раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать свои таланты. И, конечно же, улучшит качество образования», – подчеркнул директор детской художественной школы Нефтекамска Руслан Галлямов.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии будущих профессионалов в сфере искусства готовят 113 детских школ искусств, восемь средних профессиональных учреждений и один вуз.

Только за последние годы в развитие 109 детских школ искусств республики вложено более 445 млн рублей. 

Автор:Галина Бахшиева
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