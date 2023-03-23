В развитие детских школ искусств Башкирии вложено свыше 445 миллионов рублей

Около 200 школ искусств было реконструировано в России в 2022 году, а 300 школ получили новые музыкальные инструменты и оборудование. Об этом во время отчета правительства в Госдуме сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Башкирии будущих профессионалов в сфере искусства готовят 113 детских школ искусств, 8 средних профессиональных учреждений и 1 вуз. Только за последние годы в развитие 109 детских школ искусств Башкирии вложено более 445 млн рублей. Это позволило осуществить ремонт и приобрести порядка 1,5 тыс. единиц музыкальных инструментов.

В соответствии с поручением Главы Башкортостана завершен капитальный ремонт колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке, где в прошлом году открылась первая школа креативных индустрий, куда пришли учиться 80 человек. Летом 2023 года завершатся работы в Октябрьском музыкальном колледже, в ближайшее время начнется ремонт Уфимского училища искусств. В 2023 году будет проведен капитальный ремонт детской школы искусств Нефтекамска (общая сумма 28,838 млн рублей, из которых 24,224 млн рублей – средства федерального бюджета). За последние три года в детские школы искусств пришли работать 153 молодых специалиста. Получив высшее образования многие возвращаются в свои alma mater и продолжают дело своих учителей.

В прошлом году была впервые учреждена Государственная премия в области музыкального искусства за высокие профессиональные достижения в педагогической деятельности. Как ранее сообщал «Башинформ», ее удостоены два педагога республики — Валентина Старикова и Галина Чижова.