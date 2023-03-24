В Башкирии в пилотном режиме создается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Башкирии внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Башкирия была выбрана в качестве региона, в котором эта система создается в пилотном режиме по так называемому выявительному принципу (сотрудники социальных служб сами находят людей, нуждающихся в уходе). Об этом на круглом столе в Госсобрании Башкирии сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

В прошлом году в каждом городе и районе созданы службы социальных координаторов, в функции которых входит выявление пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах или иной помощи, и содействие в их получении. В 2022 году социальные координаторы обошли более 10 тыс. пожилых людей и инвалидов, из них 4,5 тыс. человек признаны нуждающимися и оформлены на социальное обслуживание на дому, 657 человек помещены в стационарные учреждения социального обслуживания. Пилотный проект пока реализуется только в Уфе.

Предполагается, что повысить эффективность этой работы позволит организация обмена информации между минздравом и минсемьи Башкирии. По задумке, медицинские организации будут направлять в организации соцобслуживания сведения о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании, в случае их выявления. Речь идет о помощи людям, перенесшим, например, инсульт и находящимся на стадии восстановления.

Внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами дает большой экономический эффект. Это увеличение продолжительности жизни, возможность выхода на работу родственников, ранее занимавшихся уходом, снижение затрат на оказание медицинской помощи и другое. Затраты бюджета на поддержание качества жизни пожилых людей, даже при организации ежедневного 4-часового ухода на дому, гораздо ниже, чем обеспечение их круглосуточного пребывания в интернатах. Так, базовый норматив затрат на уход в доме-интернате в 2022 году составляет порядка 190 тыс. рублей в год на человека, а подушевой норматив оказания услуг по уходу на дому - от 78 до 93 тыс. рублей в год.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в организациях соцобслуживания населения республики проживают порядка 7 тыс. человек.