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Сегодня, 10:38

В организациях социального обслуживания Башкирии постоянно проживают более 7 тысяч человек

Около 7 тыс. пожилых людей и инвалидов постоянно проживают в организациях социального обслуживания населения Башкирии. Всего в 2022 году социальные услуги в домах-интернатах и психоневрологических интернатах получили 7 515 человек. Об этом в ходе круглого стола  в Госсобрании Башкирии сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Граждане, находящиеся на социальном обслуживании, бесплатно получают медпомощь в соответствии с программой государственных гарантий. Среди лиц, проживающих в интернатах, 6142 человека имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение, из них 4455  (72,5%) получают лекарственные препараты в натуральной форме, 1687 человек (27,5%) – в денежном эквиваленте.

Ранее «Башинформ» сообщал, что республиканскую программу социального туризма «Башкирское долголетие» расширят до 20 тысяч участников.

Автор:Роман Якимчук
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