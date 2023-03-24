В организациях социального обслуживания Башкирии постоянно проживают более 7 тысяч человек

Около 7 тыс. пожилых людей и инвалидов постоянно проживают в организациях социального обслуживания населения Башкирии. Всего в 2022 году социальные услуги в домах-интернатах и психоневрологических интернатах получили 7 515 человек. Об этом в ходе круглого стола в Госсобрании Башкирии сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Граждане, находящиеся на социальном обслуживании, бесплатно получают медпомощь в соответствии с программой государственных гарантий. Среди лиц, проживающих в интернатах, 6142 человека имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение, из них 4455 (72,5%) получают лекарственные препараты в натуральной форме, 1687 человек (27,5%) – в денежном эквиваленте.

Ранее «Башинформ» сообщал, что республиканскую программу социального туризма «Башкирское долголетие» расширят до 20 тысяч участников.