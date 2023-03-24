Главный федеральный инспектор по Башкирии проинспектировал строительство социального объекта

В башкирском Благовещенске завершается строительство современного спального корпуса психоневрологического интерната. Он рассчитан на 60 мест. После его сдачи в эксплуатацию очередь в лечебное учреждение сократится, а количество пребывающих здесь на постоянной основе увеличится до 400 человек. Накануне объект посетил главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов. Он проконтролировал в Благовещенске реализацию национального проекта «Демография», в рамках которого возводится новый объект.
Интернат оснащён новой техникой и мебелью, системой видеонаблюдения и пожаротушения. Благоустраивается и территория вокруг корпуса в семь гектаров для прогулок пациентов. Строительство началось в январе 2022 года и уже подходит к концу.
«Это важный объект для всего региона. Нужно сделать всё, чтобы люди с ограниченными возможностями получали качественную медицинскую помощь», — подчеркнул Алексей Касьянов.
«Сейчас для обслуживания отделения мы набираем дополнительно персонал. И это тоже будет способствовать более внимательному отношению к пациентам. Со дня основания нашего заведения, а это 1936 год, главной концепцией его работы была и остаётся комфортная и счастливая жизнь людей», — отметил в разговоре с Алексеем Касьяновым главный врач Айдар Аюпов.
Также в Благовещенске благодаря национальному проекту «Экология» удалось реанимировать пруд на реке Потеха. Водоём является значимым для горожан и местные жители часто обращались с жалобами на его состояние, долгое время он был заболочен. За счёт федеральных средств и софинансирования бюджета республики в 2020 году началась его экологическая реабилитация. Специалисты расчистили почти два километра пруда. Глава администрации города Сергей Завгородний рассказал о проделанной работе, но, по его словам, в плотине пруда обнаружена трещина, а это в период половодья грозит затоплением расположенных вблизи домов. Сейчас строители делают всё возможное для укрепления каркаса объекта.
Напомним, ранее реализацию нацпроектов проверил вице-премьер Башкирии Илшат Тажитдинов. Он посетил несколько объектов в Зауралье, сообщало информагентство «Башинформ». Илшат Тажитдинов побывал в Баймакском и Абзелиловском районах, а также в Сибае, где сейчас ведется строительство и реконструкция ряда объектов в рамках реализации национальных проектов «Культура», «Здравоохранение», «Экология» и «Демография».