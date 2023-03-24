Главный федеральный инспектор по Башкирии проинспектировал строительство социального объекта

В башкирском Благовещенске завершается строительство современного спального корпуса психоневрологического интерната. Он рассчитан на 60 мест. После его сдачи в эксплуатацию очередь в лечебное учреждение сократится, а количество пребывающих здесь на постоянной основе увеличится до 400 человек. Накануне объект посетил главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов. Он проконтролировал в Благовещенске реализацию национального проекта «Демография», в рамках которого возводится новый объект.

Интернат оснащён новой техникой и мебелью, системой видеонаблюдения и пожаротушения. Благоустраивается и территория вокруг корпуса в семь гектаров для прогулок пациентов. Строительство началось в январе 2022 года и уже подходит к концу.

«Это важный объект для всего региона. Нужно сделать всё, чтобы люди с ограниченными возможностями получали качественную медицинскую помощь», — подчеркнул Алексей Касьянов.