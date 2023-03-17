Вице-премьер Башкирии посетил социальные объекты в Зауралье, строящиеся благодаря нацпроектам

Вице-премьер республиканского правительства Илшат Тажитдинов посетил несколько объектов в Зауралье, строительство которых стало возможным благодаря реализации национальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

В ходе своей двухдневной рабочей поездки он побывал в Баймакском и Абзелиловском районах, а также в Сибае, где сейчас ведется строительство и реконструкция ряда объектов в рамках реализации национальных проектов «Культура», «Здравоохранение», «Экология» и «Демография».

Среди таких объектов - здание Темясовского историко-краеведческого музея в Баймакском районе, построенного в 1896-1897 годах. Здесь с января по март 1919 года работали члены первого башкирского правительства. Реконструкция Темясовского музея с элементами реставрации ведется с июня прошлого года. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023-го. Общее финансирование превышает 51 млн рублей, 35 млн из которых - средства федерального бюджета.

«После реставрации и завершения всех работ Темясовский историко-краеведческий музей значительно преобразится и станет одной из точек притяжения для развития туризма в Баймакском районе», – подчеркнул Илшат Тажитдинов.

Затем вице-премьер правительства Башкирии, курирующий реализацию нацпроектов в регионе, побывал на месте строящейся детской поликлиники в Баймаке.

Здесь уже завершен значительный объем работ по устройству фундамента, кладке стен и перегородок, смонтированы плиты перекрытия, выполнено устройство системы отопления. На строительство этой поликлиники выделено 522,7 млн рублей. Из них 441,2 млн рублей - средства федерального бюджета. Сдать детскую поликлинику в эксплуатацию также планируется в этом году. Благодаря ей удастся улучшить качество предоставления первичной медицинской помощи детям Баймакского района.

Кроме того, Илшат Тажитдинов осмотрел две несанкционированные свалки в черте Баймака и Сибая. Ликвидация свалок ведется благодаря федеральному проекту «Чистая страна». Их площадь составляет 12,6 гектара и 12 гектаров соответственно.

«Обе свалки планируется ликвидировать уже в 2023 году. Эти мероприятия направлены на обеспечение экологической безопасности городов и повышение комфортности проживания их населения», – сообщил вице-премьер.

На второй день рабочей поездки Илшат Тажитдинов ознакомился с ходом строительства школы на 640 ученических мест с детским садом на 160 мест в селе Аскарово Абзелиловского района.

Суммарная стоимость объекта составляет 775 млн рублей. В текущем году планируется завершение первого этапа проекта – сдача детского сада. На его строительство из федерального бюджета выделено 136,8 млн рублей. Сейчас здесь ведется монтаж фундамента, кирпичная кладка стен, завозятся стройматериалы.

«Государственному заказчику – Управлению капитального строительства Башкирии и генеральным подрядным организациям необходимо ускорить темпы строительства для соблюдения графиков выполнения производственных работ. Все эти объекты реализуются в рамках мероприятий национальных проектов, являются социально значимыми и находятся на личном контроле у Главы республики Радия Хабирова. Поэтому их ввод должен быть обеспечен строго в сроки, установленные контрактами. Задержки и отклонения по срокам их сдачи в эксплуатацию здесь неприемлемы», - заявил вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов по итогам обсуждения текущих вопросов строительной и технической готовности объектов.

Всего в 2023 году на реализацию национальных проектов на территории Башкирии предусмотрено выделить 35,7 млрд рублей. Благодаря средствам, выделяемым в рамках нацпроектов, сегодня в республике ведется строительство и реконструкция 40 общественно значимых объектов, ввод которых запланирован уже в этом году.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина, информировал ранее «Башинформ».