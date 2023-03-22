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Вчера, 14:40

Объем экспорта Башкирии в Монголию вырос на 50,3 процента

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Объем экспорта Башкирии в Монголию за 2022 год увеличился на 50,3% в сравнении с 2021 годом, сообщает пресс-служба правительства РБ. Башкирия поставляла минеральную продукцию, изделия из камня и гипса, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и древесину. Отмечается большой потенциал дальнейшего роста взаимного товарооборота, в связи с этим в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» организована многоотраслевая бизнес-миссия предприятий Башкирии в Монголию.

В состав делегации республики вошли предприятия, реализующие нефтепродукты, емкости для хранения сжиженного газа, производители химической продукции, хозтоваров, игрушек и другие. В течение трех дней, с 22 по 24 марта, компании Башкирии посетят профильные предприятия Монголии, проведут выездные В2В встречи с представителями монгольских компаний, а также рабочие встречи с представителями профильных министерств Монголии.

Отметим, что целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт» является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Ранее «Башинформ» рассказывал о системе поддержки компаний-экспортеров в республике.

Автор:Роман Якимчук
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