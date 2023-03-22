Агропредприниматели Башкирии получили господдержку на более 2,8 млрд рублей

Представители малого и среднего бизнеса Башкирии в области агропромышленного комплекса за последнюю четырехлетку получили поддержку со стороны государства в размере 2 миллиардов 856 миллионов рублей. Об этом сообщает правительство республики.

Более одного миллиарда из данной суммы выделили в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«За четыре года реализации мероприятий нацпроекта в республике создано 233 новых фермерских хозяйства, оказано более 12 тысяч консультационных услуг, в потребительскую кооперацию вовлечены свыше 7,8 тыс. участников. Развитие фермерства важный фактор для республиканского АПК, только по итогам 2022 года региональными фермерами произведено 36% зерна, 24% сахарной свеклы, 80% овощей защищенного грунта, порядка 12% молока и 6% мяса», — прокомментировал заместитель премьер-министра правительства региона — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Глава Башкирии Радий Хабиров на выставке «Агрокомплекс — 2023» обозначил одним из приоритетов отрасли ее технологическое развитие, писал ранее «Башинформ».