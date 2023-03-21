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Сегодня, 10:55

В Башкирии ждут претендентов на «Агростартапы», гранты существенно увеличены

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

Минсельхоз Башкирии объявил о начале приема заявок на конкурс по грантам «Агростартап». Как сообщал Башинформ, в текущем году господдержка данной программы увеличена:

с 5 до 7 млн рублей для реализующих проекты в молочном и мясном скотоводстве,

с 3 до 5 млн рублей — по другим направлениям.

Объем аграрных грантов в 2023 году составит 98 млн рублей.

«Важно, чтобы государственная поддержка способствовала рождению и развитию крепких хозяйств, способных производить востребованную на рынке продукцию. Поэтому участников конкурса на грант «Агростартап» ждет непростой экзамен. Получить господдержку смогут только претенденты с самыми подготовленными и перспективными бизнес-проектами», — прокомментировал заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По данным ведомства, на сегодняшний день фермеры производят 18% валовой сельхозпродукции в регионе, и власти рассчитывают на рост их доли.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 3 по 17 апреля 2023 года в министерстве по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 106, в рабочие дни. Телефоны для справок: 8 (347) 218-05-26, 218-05-29.

Программа «Агростартап» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Гранты выделяются начинающим фермерам, в основном это владельцы личных подсобных хозяйств.

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