Правительство России увеличило размеры гранта «Агростартап» и субсидии для сельхозкооперативов

Правительство РФ повысило размеры гранта «Агростартап» для начинающих сельхозпредпринимателей и субсидии для сельхозкооперативов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром.

По информации пресс-службы федерального кабмина, размер гранта для тех, кто разводит крупный рогатый скот, увеличен с 5 до 7 млн руб.. Это касается производителей мяса и молока.

Для растениеводства и других профилей сельского хозяйства грант вырос с 3 до 5 млн руб.

Для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, выплаты увеличатся с 6 до 8 млн руб.

Грант для членов кооперативов, выращивающих агрокультуры или занятых другим хозяйством, увеличен с 4 до 6 млн руб.

Этим же постановлением с 10 до 20 млн руб. увеличен максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Речь идёт о частичной компенсации их затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива и у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), не входящих в этот кооператив.

Кроме того, постановлением уточняются условия агроконтракта – договора, который заключается между перерабатывающими предприятиями и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Теперь переработчики могут передавать владельцу ЛПХ семена сельхозкультур, а также молодняк крупного рогатого скота, овец и коз, чтобы затем получить готовые овощи, картофель, молоко и мясо по более выгодным ценам. До сих пор переработчики могли выплачивать владельцам ЛПХ денежный аванс.

Вопрос обсуждался на заседании Правительства 16 февраля. «Рассчитываем, что эти меры помогут не только начать своё дело, но и наладить впоследствии сбыт и переработку. В сельской местности появятся новые рабочие места, а у потребителей расширится выбор качественных, доступных по цене отечественных продуктов питания», – отметил Михаил Мишустин.