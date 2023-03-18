В мэрии Уфы сообщили о времени ремонта городских улиц

С наступлением строительного сезона в республике начнется ремонт дорог. В администрации Уфы сообщили участки и график работ.

Начнутся в мае и завершатся к зиме следующие объекты:

- ул. Новороссийская на участке от ул. Центральная до автодороги Дема-Затон,

- ул. Льва Толстого,

- ул. им. города Галле на участке от пр. Октября до ул. Р. Зорге,

- ул. Рижская (Нижегородка),

- ул. Менделеева от ул. Обской до ул. Караидельской,



- ул. Шафиева от Парковой до въезда во двор у жилого дома №14 по Шафиева,

- ул. Д. Бедного от ул. Глазовской до пересечения с транспортной развязкой. Этот участок будет в работе до III квартала 2024 года.

Ремонт этих семи участков финансируется средствами нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках территориального заказа на средства Дорожног фонда республики будут приведены в нормативное состояние следующие участки:

- ул. Пушкина от ул. Цюрупы до ул. Аксакова,

- тротуар по ул. Ленина на отрезке от Пушкина до Кирова,

- капремонт водопропускной трубы на дороге Черкассы - Вотикеево,

- капремонт ул. Чернышевского на участке от ул. Пархоменко до дома 122 по Чернышевского.

Как сообщал Башинформ, в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам, достигла 79,4% — на 8% больше, чем в 2021-м, и больше, чем по республике. На этих территориях реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги»